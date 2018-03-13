В Зауралье создали комплексную систему экстренного оповещения населения о ЧС

В Курганской области создана комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Решение о вводе ее в эксплуатацию принято сегодня, 13 марта, на заседании правительства Курганской области.

«Цель создания системы оповещения – своевременно и масштабно оповестить население о потенциально опасных происшествиях, чтобы снизить или даже исключить людские потери и материальный ущерб. Современная система мониторинга, которая автоматически запускает механизмы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций, установлена на техногенно опасных объектах в городах Кургане и Шадринске, Катайском и Каргапольском районах», – пояснил начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов.

Датчики системы мониторинга открытого огня и химического загрязнения срабатывают при возникновении отклонений от норм. Сведения о безопасности объектов поступают в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, а также в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области и Управление реабилитации территорий и защиты населения. После чего дежурный запускает систему оповещения или через десять минут система включается автоматически. Сигналы оповещения до населения могут доводиться различными способами: голосовыми сообщениями, открытой трансляцией и звуковыми сигналами, что обеспечит своевременное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты.

В зоне охвата системы оповещения – более 400 тыс. человек.

Отметим, КСЭОН должна стать основой для дальнейшей модернизации региональной системы оповещения, которая планируется органами власти области в соответствии с поручениями президента Российской Федерации по обеспечению безопасности населения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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