Форум зауральских студентов пройдет в Кургане

Представители молодежных сообществ Курганской области соберутся сегодня на Форуме зауральских студентов. Он проходит при поддержке регионального Департамента образования и науки в Центре культуры и досуга Курганского государственного университета.

По информации пресс-службы курганского губернатора, в форуме примут участие студенты профессиональных образовательных организаций и вузов Кургана, Шадринска и Кетовского района. Цель форума – представить студентам возможности профессионального и общественного развития.

В рамках форума планируется провести панельную дискуссию с участием заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина «Будущее Курганской области: прогнозы и планы». Также для молодых людей презентуют региональный проект по подготовке к грантовым конкурсам «Эврика» и расскажут о форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро», который пройдет в июне в Зауралье. Помимо этого студенты будут работать на семи образовательных площадках: «История успеха», «Секреты трудоустройства», «Бизнес в Зауралье», «Молодежные медиа», «Студенческий спорт», «Лидеры студенческого самоуправления», «Дебаты».

Организаторы мероприятия: первичная профсоюзная организация студентов Курганского государственного университета, Курганский дом молодежи, региональный Детско-юношеский центр, Молодая гвардия «Единой России». Партнеры форума: крупнейшие региональные молодежные организации.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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