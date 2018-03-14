Мстительный зауралец поджег дом родного брата

Прокуратурой Кетовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, по версии следствия, ночью 04 января 2018 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ранее возникшей ссоры с родным братом, с целью поджога жилого дома последнего налил легковоспламеняющуюся жидкость в две бутылки из-под выпитого алкоголя, после чего вставил в их горловину фрагменты ткани. Подъехав на такси к дому своего родственника, расположенного на территории одного из дачных садовых товариществ района, зажег на бутылках ткань и поочередно бросил их на крыльцо.

Убедившись, что в результате преступных деяний произошел пожар, с места преступления скрылся, чем создал угрозу распространения огня и причинения вреда людям, проживающим в доме. В результате своевременно принятых мер по тушению пожара хозяином дома удалось предотвратить распространение огня и уничтожение жилища.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае признания виновным ему грозит наказание до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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