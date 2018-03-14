Курганские спасатели распилят завтра Тобол

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области и специалисты ресурсоснабжающей организации завтра, 15 марта, приступят к первому этапу противопаводковых работ – распиловке ледяного полотна реки Тобол.

По данным пресс-службы регионального МЧС, резка льда традиционно будет проводиться в 2 этапа – первый пройдет на реке Тобол у Курганской плотины (в районе Центрального универмага), второй состоится 20 марта – у Кировского моста. Всего планируется разрушить более 23 тысяч квадратных метров льда. Глубина распиловки составит более 70% от общей толщины ледяного покрова.

В настоящее время проведены все необходимые подготовительные мероприятия: осуществлена расчистка льда от снега, нанесены разметки, установлен ограждающий периметр и предупреждающие аншлаги – «Проход запрещен! Опасно для жизни!».

По завершению работ участки распиловки также будут ограждены и отмечены соответствующими предупреждающими аншлагами. Начало организационных мероприятий 15 марта в 10 часов.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 14.03.18

Мстительный зауралец поджег дом родного брата. / Форум зауральских студентов пройдет в Кургане. / Лоббизм и корысть. Ученый рассказал, кто и почему на высшем уровне защищает гомеопатию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»