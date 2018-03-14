Сотрудникам «Петуховского литейно-механического завода» выплатили долги по зарплате

Прокуратура Петуховского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что акционерное общество «Петуховский литейно-механический завод» осуществляет производство запасных частей для железнодорожных локомотивов. На момент проверки в нарушение ст. ст. 22, 136 Трудового кодекса Российской Федерации у предприятия перед 212 работниками имелась задолженность по заработной плате за январь 2018 года в сумме более 1,8 млн.рублей.

Защищая трудовые права граждан, прокурор Петуховского района обратился в суд с заявлением о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Требования надзорного ведомства судом рассмотрены и удовлетворены.

В рамках исполнения судебных постановлений задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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