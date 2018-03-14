Пять курганских «умников» получат крупные федеральные гранты

Пятеро молодых зауральцев – представители предприятий, студенты и врач – получат федеральные гранты на свои научные разработки. Все они стали победителями программы «Умник» Фонда содействия инновациям (Москва).

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, губернатор Курганской области Алексей Кокорин вручил молодым людям дипломы и обсудил с ними реализацию их проектов на практике. «Подобные встречи стали ежегодными, традиционными. Мы проводим эти конкурсы с 2012 года, получателями грантов в размере 500 тысяч рублей стали 59 человек. Но самое хорошее это то, что все ваши разработки будут иметь дальнейшее практическое применение. Это очень здорово», – сказал Алексей Кокорин. Победители были представлены в пяти номинациях: информационные технологии, медицина будущего, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии, современные материалы и технологии их создания. Молодые исследователи коротко рассказали главе региона о своих проектах.

Среди научных разработок – создание устройства для производства добавок в корма для животных, от которых они хорошо прибавляют в весе, повышение качества белка, создание фиксаторов из пластика для лечения переломов на основе индивидуальных параметров пациента, новая полимерная изолирующая траверса воздушных линий электропередач, разработка бюджетного, безопасного и максимально простого в использовании станка для лазерной резки и гравировки мягких материалов, новинка в сфере трубопроводной арматуры.

Отметим, что формат конкурса дает возможность молодым людям попробовать свои силы в создании собственных инновационных проектов, привлечь внимание профессионалов к наиболее ярким и перспективным идеям. Губернатор пожелал победителям конкурса «Умник» дальнейших успехов. В рабочей встрече также приняли участие заместитель губернатора – директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин и Андрей Михалев, представитель Фонда содействия инновациям в нашем регионе.

Для справки. Программа «Умник» Фонда содействия инновациям реализуется в Курганской области с 2012 года с целью поддержки имеющих перспективу коммерциализации научно-технических проектов молодых исследователей от 18 до 30 лет. Программой предусмотрено грантовое финансирование научно-технических проектов в размере 500 тыс. рублей на 2 года. Следующим шагом для авторов проекта является создание малого инновационного предприятия, и для этого можно принять участие в программе «Старт» Фонда содействия инновациям.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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