Курганские полицейские поймали банду профессиональных автоугонщиков

Накануне около трех часов ночи экипаж ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Кургану, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил припаркованный у дома по ул. Отдыха автомобиль «Ауди» серебристого цвета, который по приметам подходил под описание авто, находящегося в угоне.

По данным пресс-службы курганского УМВД, патрульный автомобиль ДПС остановился за «Ауди», тем самым заблокировав ему движение. В тот момент, когда инспектор ГИБДД подошел к водительской двери, водитель включил заднюю передачу и выскочил из салона автомобиля через переднюю пассажирскую дверь. Неуправляемая иномарка начала движение задним ходом и столкнулась с патрульным автомобилем.

Двое пассажиров «Ауди», находившиеся в это время в салоне транспортного средства, также попытались скрыться от полицейских, но были задержаны.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), в отдел полиции №2 УМВД России по городу Кургану доставлены трое местных жителей.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что на автомобиль «Ауди» были установлены подложные государственные регистрационные знаки, похищенные ранее с автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного недалеко от места кражи.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 14.03.18

Пять курганских «умников» получат крупные федеральные гранты. / Сотрудникам «Петуховского литейно-механического завода» выплатили долги по зарплате. / Курганские спасатели распилят завтра Тобол. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»