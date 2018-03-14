В Зауралье запустили новое литейное производство: потребности курганских заказчиков будут полностью закрыты

Новое литейное производство начало работу в Курганской области. Сегодня, 14 марта, руководитель региона Алексей Кокорин открыл новый цех на заводе ООО «Пульсатор» и дал старт первой выплавке металла.

По информации губернаторской пресс-службы, глава Зауралья ознакомился с производственным процессом. После выплавки сырье разливают по формам. Заготовки из нержавеющей стали или высокопрочного чугуна для трубопроводной арматуры, которую применяют в области добычи и переработки нефти и газа, а также в сфере атомной и тепловой энергетики, отправляют заказчикам. Алексею Кокорину рассказали, что первая заявка на приобретение продукции уже есть. Заказчиком стала компания – участник курганского арматурного кластера.

Говоря о значимости таких производств для экономики Курганской области, губернатор Алексей Кокорин отметил: «Здесь используются принципиально новые технологии. Идет выплавка стали, а это более высокие температуры. Но при этом производство, по информации руководителей «Пульсатора», менее энергоемкое. Открытие новых производств – это дополнительные инвестиции, дополнительные отчисления в бюджеты разных уровней и, главное, создание новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Я благодарю руководство завода и тех, кто принимал участие в создании этого проекта. У нас с «Пульсатором» подписан специальный инвестиционный контракт, в рамках которого предприятие должно выполнить некоторые условия. Сейчас здесь уже работают 56 человек. Объем производства предполагает 10 тонн изделий в месяц. К концу года – 100 тонн в месяц. То есть потребность заказчиков Курганской области в литейной продукции будет полностью закрыта».

Алексей Кокорин вместе с руководством предприятия прошел по цехам, пообщался с сотрудниками и оценил готовые изделия.

Запуск производство стал возможен благодаря специальному инвестиционному контракту, который правительство Курганской заключило с ООО «Пульсатор». Документ устанавливает налоговые меры поддержки – существенные льготы по налогу на имущество, прибыль, также транспортному налогу. Кроме того, предприятие получило господдержку из Фонда развития промышленности в размере 50 миллионов рублей. Общий объём инвестиций составил 100 миллионов рублей.

В рамках подписанного контракта за 10 ближайших лет на предприятии должны создать не менее 100 новых рабочих мест, отчислять в бюджеты всех уровней не менее 100 миллионов рублей, производить продукцию на сумму свыше 1 миллиарда рублей, а также наладить импортозамещение – снизить долю поставок литых заготовок участникам курганского арматурного кластера из-за рубежа в 20 раз.

Отметим, завод «Пульсатор» помимо литейного производства занимается изготовлением насосов для молочного животноводства и коммунальных вакуумных машин. Предприятие работает на рынке машиностроения более 20 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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