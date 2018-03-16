В Кургане будут судить 14-летнего грабителя

Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по версии следствия, в конце ноября 2017 года в дневное время несовершеннолетний обвиняемый, находясь по ул. Зорге в г. Кургане попросил у ранее незнакомого ему мальчика сотовый телефон, чтобы позвонить маме. После совершенного звонка, чтобы дезориентировать потерпевшего, подросток толкнул его в грудь и вместе с сотовым телефон побежал прочь. Догнать злоумышленника 12-летнему мальчику не удалось. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, сдав телефон и выручив за это денежные средства.

В ходе предварительного следствия вину в совершении указанного преступления подросток признал и в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 16.03.18

Безопасность президентских выборов в Зауралье обеспечат более 1200 полицейских и росгвардейцев. / «Ростелеком» запустил портал видеонаблюдения за выборами президента РФ – пока в закрытом режиме. / В России поменяют маркировку ГМО: зачем и как. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»