Шадринских учителей отправили на спасательные сборы

В Шадринске состоялись первые в Зауралье сборы в рамках проекта «Научись спасать жизнь» среди специалистов образовательных учреждений города. Инициаторам сборов стало Курганское региональное объединение общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» в лице ее председателя Петра Ивановича Пантелеева.

По данным пресс-службы курганского МЧС, проект «Научись спасать жизнь!» был инициирован в 2015 году Центром экстренной психологической помощи МЧС России. Основная идея проекта заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего человека до приезда специалистов. Соответственно обучиться по программе проекта могут все желающие.

Первая помощь – это динамично развивающаяся наука, приемы ее оказания постоянно совершенствуются. Обучающий курс составил 16 часов, лекции чередовались с практическими занятиями. Под руководством Петра Ивановича участники семинара в течение 2 дней, с энтузиазмом отрабатывали на практике приёмы проведения сердечно-лёгочной реанимации и помощи при закупорке дыхательных путей на специальных тренажёрах-манекенах, обучились способам остановки кровотечения, наложения жгута, повязок и шин. По итогам обучения 46 представителей образовательных учреждений получили документы, которые теперь позволяют им проводить инструктажи для коллег и юных шадринцев.

«Обучать детей правильному поведению в чрезвычайной ситуации нужно именно с малых лет. Теперь на своих занятиях мы будем рассказывать, как спасти свою жизнь и жизни других людей, как действовать в чрезвычайных ситуациях, знакомить ребят с первичными средствами тушения пожара. Но это все теория. Поведение человека на практике полностью меняется. Главное – не растеряться, успеть вовремя применить необходимые действия, контролировать ситуацию. Уверена, что все участники сбора не пройдут мимо человека, которому нужна помощь, не побоятся и сделают то, чему их обучили», – поделилась своими впечатлениями Елена Волжанина, педагог-психолог школы №7.

По словам других участников мероприятия, они также открыли для себя немало интересного и намерены использовать актуальные сведения на уроках и на тематических внеклассных мероприятиях. Пусть даже и без использования манекенов, это даст положительный эффект.

Отметим, что профилактическая работа с населением, связанная с безопасностью жизнедеятельности, будет продолжаться. В рамках этой деятельности в Зауралье запланировано множество мероприятий.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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