Курганские полицейские поймали разбойника-рецидивиста

Накануне в доме по улице Карбышева в городе Кургане было совершено разбойное нападение. Под угрозой применения ножа злоумышленник похитил мобильные телефоны у двух мужчин, 27 и 45 лет. Общий материальный ущерб составил около 3,5 тысяч рублей.

Одна из жительниц дома стала свидетелем данного преступления и обратилась в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали подозреваемого в совершении разбоя. Им оказался 33-летний ранее судимый гражданин, житель этого же дома. Похищенное у него изъято.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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