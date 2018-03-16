Жители Зауралья стали чаще ходить в музеи

Губернатор Алексей Кокорин сегодня, 16 марта, посетил Курганский областной художественный музей, где по его поручению проведен капитальный ремонт. Глава региона перед встречей с активной молодежью Зауралья, которая прошла в музее, ознакомился с новыми выставочными экспозициями и оценил обновленные залы.

По информации губернаторской пресс-службы, поручение о ремонте помещений, которые были в неудовлетворительном состоянии, Алексей Кокорин дал после посещения музея в мае 2016 года. Первоочередные работы по ремонту здания, в том числе крыши, по поручению главы региона были выполнены во второй половине 2016 года. В прошлом году здесь капитально ремонтировали три выставочных зала площадью около 600 кв. м.

Помимо обновления стен, покрытия пола и монтажа натяжных потолков, здесь установили систему вентиляции, новые окна, современные осветительные приборы и трековые светильники для акцентной подсветки музейных экспонатов. Заменили системы теплоснабжения, электроснабжения, охранно-пожарную сигнализацию и витражи. На ремонт залов было израсходовано около 13 млн рублей.

Как отметила директор музея Ирина Паламарчук, ремонт не только помог изменить эстетический облик, но и привлечь больше посетителей. Только за два первых месяца 2018 года музей посетили около 24 с половиной тысяч человек, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сейчас в художественном музее можно увидеть множество интересных экспозиций. 25 января здесь открылась юбилейная выставка Народного художника России Германа Травникова. Его работы вызывают большой интерес у ценителей живописи. С экспозицией ознакомился и губернатор. Встреча с молодежью прошла в зале, где работает выставка, посвященная 50-летию Союза художников Курганской области.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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