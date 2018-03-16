Через 11 лет правоохранители все-таки нашли серийных зауральских насильников

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух 30 – летних мужчин жителей Курганской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ ( разбой, в редакции Федерального закона РФ №73-ФЗ от 21.07.2004 г.), п.п. «б, в» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, в редакции Федерального закона РФ №162-ФЗ от 08.12.2003г.); п.п. «б, в» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в редакции Федерального закона РФ №162-ФЗ от 08.12.2003 г.).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по версии следствия, в августе 2006 года, в день рождения одного из обвиняемых, трое мужчин, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, проследовали за потерпевшей от городского сада имени Кельдюшева в г.Шадринске Курганской области и догнали ее возле близлежащих гаражей. С целью подавления сопротивления один из мужчин нанес ей не менее трех ударов кулаком по голове, после чего высказав угрозы убийством и демонстрируя нож, они похитили у девушки золотые серьги и сотовый телефон. Продолжая угрожать ножом и применяя физическую силу мужчины поочередно, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили с 18-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера, а также изнасилование. В тот же день девушка обратилась в органы внутренних дел.

В 2006 году ни оперативным, ни следственным путем не удалось установить лиц, совершивших данное жестокое нападение на женщину.

В декабре 2017 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали двое мужчин, которые в 2011 году были осуждены Курганским областным судом за совершение аналогичных преступлений при схожих обстоятельствах в Шатровском районе Курганской области. Мужчины были осуждены к 10 годам лишения свободы и отбывали на тот момент наказание в исправительном учреждении.

Для проверки версии о причастности мужчин к совершению вышеуказанных преступлений предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Не смотря на то, что обвиняемые отказались от дачи показаний и от сотрудничества с правоохранительными органами, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу и завершить расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых. Их причастность к совершению особо тяжких преступлений была установлена благодаря проведенным опознаниям, а так же результатам биологических (генетических) судебных экспертиз. Возможности генетических исследований позволили найти связь между ДНК обвиняемых и биологическими следами, оставленными на месте преступления.

В отношении третьего мужчины, личность которого следственным органам пока не удалось установить, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Работа в этом направлении будет продолжена.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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