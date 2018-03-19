МЧС Зауралья: возможны обрывы линий электропередачи, ДТП, обрушение слабозакрепленных конструкций, падение деревьев

В связи с тем, что начало недели в Курганской области отмечается местами сильными и очень сильными осадками в виде снега, мокрого снега, местами гололедом, метелями, на дорогах снежными заносами, зауральские спасатели представили набор рекомендаций для жителей региона.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, из-за прогнозируемых неблагоприятных явлений повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области рекомендуют:

– находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

– ограничить использование личного автотранспорта, по возможности необходимо отказаться от передвижения на дальние расстояния. В случае выезда во время движения соблюдайте повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию;

– стоянку автомобильного транспорта предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций;

– важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, уделить внимание пожилым людям.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте в дежурные службы экстренного реагирования по телефону 101 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов), а также по телефону 112 в городе Кургане.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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