Курганские кинологи поймали грабителя микрофинансовых организаций

В марте текущего года полицейские, кинологи 3 роты ОБППСП Алексей Поликарпов и Евгений Воропаев осуществляли охрану общественного порядка на территории отдела полиции №2 УМВД России по г. Кургану. Во время несения службы полицейские заметили, как гражданин, по приметам похожий на подозреваемого в совершении ряда разбойных нападений, вновь заходит в помещение микрофинансовой организации.

По информации пресс-службы курганского УМВД, когда мужчина вышел из здания, наряд задержал его. В это же время специалист организации сообщила полицейским, что данный гражданин только что под угрозой применения холодного оружия открыто похитил у неё 25 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 33-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый задержан в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, проявленное при раскрытии преступления и задержании преступника, сотрудники ОБППСП поощрены начальником УМВД России по г. Кургану.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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