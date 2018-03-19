В Зауралье ограничено движение большегрузов и рейсовых автобусов

В связи с опасными погодными условиями (сильный ветер, отдельные порывы 20-25 м/с, метель, снежные заносы, ограниченная видимость) на федеральных автомобильных дорогах Курганской области с 10 ч.30 мин. 19 марта 2018 года введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов.

По информации пресс-службы курганского МЧС, дорожными организациями совместно с органами ГИБДД проводятся распорядительно-регулировочные действия на закрепленных участках автомобильных дорог, а также расчистка стоянок и площадок отдыха.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 20 часов этого же дня (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия опасных погодных условий).

По состоянию на 11 часов федеральные автомобильные дороги Курганской области находятся в проезжем состоянии.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Курганской области и подчиненных учреждений функционируют в режиме повышенной готовности, развернут оперативный штаб.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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