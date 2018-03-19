Уроженца Тюмени будут судить за убийство курганской пенсионерки

Следственными органами Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в своей квартире в поселке Введенское Кетовского района тела 55-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По информации пресс-службы курганского СУ СКР, благодаря совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и оперативных сотрудников полиции по подозрению в совершенном в условиях неочевидности убийстве в порядке ст.ст. 91 УПК РФ задержан 31-летний уроженец Тюменской области, не имеющий постоянного места жительства. Мужчина был допрошен и дал признательные показания.

По версии следствия, с 13 на 14 марта 2018 года, подозреваемый распивал спиртное у ранее незнакомой ему женщины. В результате произошедшего словесного конфликта он стал душить потерпевшую, после чего нанес резаную рану шеи взятым на месте происшествия ножом, от чего последняя скончалась. Тело женщины было обнаружено взволнованными родственниками, с которыми она перестала выходить на связь.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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