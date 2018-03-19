Курганские правоохранители поймали деревенского эксгибициониста

Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Шадринского района Курганской области, обвиняемого в совершении 9 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), одного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия), одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Как сообщат пресс-служба курганского СУ СКР, по версии следствия, 5, 6 и 7 августа 2017 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а именно возле магазина и на детской площадке одного из сел Шадринского района, открыто демонстрировал свои половые органы мальчикам и девочкам 2003-2010 годов рождения. О произошедшем дети рассказали своим родителем, которые впоследствии обратились в правоохранительные органы.

На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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