Мэрию Кургана обязали ликвидировать свалки на городских кладбищах

Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора к администрации Кургана, МКУ «Жилищная политика» о возложении обязанности профинансировать и организовать работы по ликвидации скопления несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории кладбищ в микрорайонах Глинки, Шепотково, Храпово, Зайково, Черемухово, а также по пр. Машиностроителей, ул. Черняховского.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мерам реагирования предшествовали надзорные мероприятия, в ходе которых установлены нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. На всей территории указанных кладбищ (рядом с местами захоронения) складировались твердые бытовые отходы (памятники, надгробья, венки), спиленные ветки, листва. Контейнерные площадки для мусоросборников не оборудовались, а на территории городских кладбищ в микрорайонах Черемухово, Храпово, Шепотково мусорные контейнеры отсутствовали.

Подобное положение дел влечет крайне отрицательное воздействие на здоровье населения и окружающую природную среду, способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди жителей города.

Защищая права граждан на благоприятную среду обитания, прокурор города обратился с иском в суд. Суд признал требования надзорного ведомства законными и обоснованными, возложив на администрацию Кургана обязанность профинансировать, а на МКУ «Жилищная политика» – организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, установлению мусорных контейнеров, оборудованию контейнерных площадок для мусоросборников на территории кладбищ, расположенных в микрорайонах Глинки, Шепотково, Храпово, Зайково, Черемухово, а также по пр. Машиностроителей, ул. Черняховского.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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