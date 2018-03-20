За оскорбление чувств верующих 18-летний курганец заплатит 30 тысяч рублей

В производстве следственного отдела по СУ СК России по Курганской области находилось уголовное дело, возбужденное в отношении 18-летнего жителя Кургана по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ, по факту совершения публичных действий, содержащих признаки явного неуважения к обществу и оскорбления религиозных чувств верующих.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по версии следствия, в декабре 2017 года 18-летний подозреваемый, отмечая свой день рождения в съемном коттедже в Курганской области, обнаружил православную икону. Держа ее в руках перевернутой , он сфотографировал свое отражение в зеркале и разместил данную фотографию на своей странице в одной из социальных сетей, оставив также оскорбительный комментарий, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих православных христиан. При этом он осознавал, что размещенный им пост будет просматриваться и читаться неограниченным кругом лиц и желал этого.

В ходе предварительного следствия подозреваемый в содеянном раскаялся и с целью возмещения причиненного вреда разметил пост на своей странице в социальной сети с извинениями в адрес всех верующих православных христиан и принес денежное пожертвование в православный храм.

С учетом того, что имелись все предусмотренные законом основания (совершение впервые преступления небольшой тяжести, возмещение ущерба и заглаживание вреда) материалы уголовного дела были направлены в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого, по результатам рассмотрения которого молодому человеку назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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