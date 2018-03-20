Курганские пограничники изъяли 20 тонн насвая, который пытались провезти под видом фасоли

На прошедшей неделе в автомобильном пункте пропуска «Петухово» сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям выявили подозрительный груз, ввозимый на территорию России. Грузовой КамАЗ с прицепом следовал по маршруту Чимкент – Новосибирск.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления, в ходе проведения пограничного контроля водитель предъявил сопроводительные документы на перевозимый груз, в которых была указана фасоль общим весом 20 тонн. Опытными контролерами было выявлено несоответствие структуры перевозимого груза заявленному в документах. В результате досмотра груза в картонных коробках вместо фасоли обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом. Сотрудниками роспотребнадзора в автомобиле была обнаружена повышенная концентрация мышьяка и установлено, что перевозимый груз является некурительным табачным изделием «насвай».

Перевозимый груз был изъят сотрудниками Курганского таможенного поста Тюменской таможни. В отношении перевозчика возбуждено административное производство.

Напомним, что «насвай» представляет угрозу жизни и здоровья человека. Употребление данного вещества обладает рядом негативных последствий для организма, таких как тошнота, головокружение, нарушение слизистой оболочки ротовой полости, снижение иммунитета организма, нарушение сердечно-сосудистой деятельности. Из-за передозировки никотина возможна остановка сердца и, как следствие, летальный исход. К тому же, «насвай» вызывает быструю зависимость организма в его употреблении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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