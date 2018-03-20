За неудачную шутку зауралец может получить до 5 лет зоны

В производстве следователя СО ОМВД России по Далматовскому району находится уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденное по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в одной из школ района».

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, при производстве предварительного расследования было установлено, что в феврале этого года молодой человек посредством СМВ-сообщений уведомил педагога школы о том, что в учебном заведении заложена бомба. Со слов подозреваемого, он хотел таким образом пошутить.

По указанному сообщению были эвакуированы все лица, находившиеся в момент сообщения о готовящемся взрыве в помещении учебного заведения, задействованы силы МЧС и органов правоохраны. В соответствии с положениями УК РФ лицу, сообщившему заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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