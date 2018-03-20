Смертность в Зауралье снизилась на 3,8 процента

По итогам 2017 года в Курганской области на 3,8 % снизился общий показатель смертности населения. На 5,8% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 9,5% – от новообразований, на 19% – от туберкулеза, на 4,2% – от внешних причин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, такие данные были озвучены сегодня, 20 марта, на заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения региона, которое провел замгубернатора по социальной политике Александр Карпов.

По данным департамента здравоохранения региона, в общей структуре смертности первое место по-прежнему занимают заболевания системы кровообращения – 37,4%. Сегодня в Зауралье реализуется трехэтапная система медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и инсультами, благодаря которой пациентов направляют в сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кургане и Шадринске. Во всех центральных районных больницах проводят тромболизис (восстановление нормального кровотока вследствие растворения тромба внутри сосуда). В итоге за четыре года на 19% снизилась смертность от острого инфаркта миокарда, на 32% – от повторного инфаркта миокарда.

Продолжается работа по совершенствованию онкологической помощи. Особое внимание сегодня уделяют ранней диагностике.

На снижение смертности, по мнению специалистов, повлияла и диспансеризация населения. По итогам прошлого года ее прошли около 150 тысяч человек, план выполнен на 99,8%. Врачи выявили более 400 тысяч случаев заболеваний. В основном, это болезни системы кровообращения (около 20%), 15% – эндокринной системы, 5% – органов пищеварения. Более 800 человек получили направление на специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом году диспансеризацию должны пройти около 142 тысяч человек. Сегодня ее уже прошли около 30 тысяч зауральцев.

Подводя итог, Александр Карпов отметил: «Эффективность принимаемых мер очевидна. Нам удалось добиться стабильного снижения общей смертности. Необходимо закрепить эту позитивную динамику. В Послании Президента один из приоритетов в сфере здравоохранения – это борьба с онкозаболеваниями. Думаю, будет создана общенациональная программа, масштабная модернизация онкоцентров. Работа предстоит большая».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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