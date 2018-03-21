ХК «Зауралье» пробился в полуфинал кубка Петрова

Хоккейный клуб «Зауралье» вышел в полуфинал кубка Петрова Высшей хоккейной лиги. Курганские хоккеисты одержали победу в решающем четвертьфинальном матче против команды «Ермак» (Ангарск) со счетом 3:2, сообщает пресс-служба главы области.

Первый замгубернатора Курганской области – директор департамента агропромышленного комплекса, президент ХК «Зауралье» Сергей Пугин, оценивая значимость этого события для спортивной жизни региона, отметил: «Учитывая то, что в прошлом году команда «Зауралье» впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата Высшей хоккейной лиги, повторение прошлогоднего успеха очень значимо. Высшая хоккейная лига – это вторая по силе лига в России после Континентальной хоккейной лиги. В 2017 году мы были серебряными призерами. В этом году будем биться за выход в финал. Это очень почетно – занять призовое место в такой лиге».

Соперник курганцев в полуфинале Кубка Петрова еще не определен, но уже понятно, что серия начнется на выезде, первые матчи пройдут 29 и 30 марта.

«Клуб «Зауралье» на таком высоком уровне представляет наш регион. Это говорит не только о том, что у нас хоккей на подъеме, но и в целом об уровне спортивного развития Курганской области. Если мы можем себе позволить в таком виде спорта достигать подобных высот, то и в других более массовых спортивных направлениях у нас все очень неплохо», – подчеркнул Сергей Пугин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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