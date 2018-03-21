Зауральские власти планируют сотрудничать с Чехией в сфере АПК

Зауралье планирует наладить сотрудничество с Чешской Республикой в сфере сельского хозяйства. Направления и перспективы взаимодействия обсудили первый замгубернатора Курганской области – директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин и консул по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге Лубош Лаштувка во время рабочей встречи.

Как сообщает пресс-служба главы региона, чешский представитель отметил, что Курганская область – это очень перспективный регион для сотрудничества на международном уровне. В свою очередь, Сергей Пугин рассказал о проектах, реализуемых в агропромышленном комплексе Зауралья, и возможностях участия в них иностранных инвесторов.

В рамках диалога участники встречи договорились о еще одном визите официальной делегации Чешской Республики в Курганскую область, он запланирован на апрель. Ожидается, в это время пройдет бизнес-форум чешских и курганских компаний, презентация предприятий Чешской Республики, зарубежные гости также посетят зауральские предприятия агропромышленного комплекса. Отметим, что на данный момент основное направление сотрудничества Курганской области с Чешской Республикой – торгово-экономическое. В 2017 году внешнеторговый оборот Курганской области с Чешской Республикой превысил миллион долларов США. По сравнению с 2016 годом, стоимостный объем внешнеторгового оборота увеличился на 42,3 %.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 21.03.18

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