Лучшие мясники Урала и Сибири соберутся на соревнования в Кургане

Завтра, 23 марта, в 11:00 часов в Кургане стартует заключительный окружной этап конкурса профессионального мастерства «Лучший обвальщик мяса». О том, что ждет участников состязаний, болельщиков и зрителей зауральским журналистам рассказал директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

По информации пресс-службы курганского губернатора, самые профессиональные обвальщики мяса со всего Урала и Омской области соберутся на конкурс профмастерства в Кургане пятый год подряд. На эти юбилейные состязания приедут 25 участников, традиционно самая многочисленная делегация из Курганской области:

«Аграрный потенциал нашего региона позволяет нам рассчитывать на повышенное внимание именно в этой сфере. Сам конкурс был создан для того, чтобы повышать престиж рабочих профессий, чтобы люди, которые еще учатся, могли определиться со своим будущим, а те, кто работает на перерабатывающих предприятиях, могли показать уровень своей подготовки. Представители профессии «обвальщик мяса» заслуживают того, чтобы гордиться ими. Ведь именно от них зависит качество готового продукта, который попадает на наши столы», – подчеркнул Сергей Пугин.

Площадкой для соревнований станет спорткомплекс имени В.Ф. Горбенко. Конкурс пройдет в два этапа – участники выполнят теоретические задания и перейдут к практике. Как отметил Сергей Пугин, самой зрелищной и самой сложной частью станет разделка свиной полутуши. Помимо самого состязания для гостей и болельщиков приготовили культурную и развлекательную программу. Зауральцы также смогут поучаствовать в розыгрыше призов.

Сергей Пугин акцентировал внимание и на том, что в этом году будет очень представительный состав жюри. Возглавит его Андрей Лисицын – руководитель Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова (г. Москва). Ожидается, что соревнования также посетит заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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