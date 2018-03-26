На трассе Курган – Звериноголовское поймали гражданина Казахстана с 1500 литрами контрафактного алкоголя

Накануне участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками ДПС отделения полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» на 130 километре автодороги Курган – Звериноголовское был остановлен грузовой большегрузный автомобиль под управлением жителя Республики Казахстан.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований общим объемом почти 1500 литров.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 14.17.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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