Федеральный бюджет выделил 22 миллиона рублей на развитие школьного спорта в Зауралье

Около 22,3 млн рублей будет выделено Курганской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Данным пресс-службы главы региона, соответствующее соглашение с министерством образования и науки РФ утверждено на заседании правительства региона под председательством губернатора Алексея Кокорина 26 марта.

Еще около 1,7 млн рублей на эти цели будет выделено из регионального бюджета. Как отметил первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов, на средства федерального и областного бюджетов в этом году планируется отремонтировать 17 спортивных залов в сельских школах, открыть 5 школьных спортивных клубов, что позволит увеличить численность детей, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

По информации Департамента образования и науки, в рамках аналогичных соглашений и проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» работа по улучшению условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах Зауралья ведется с 2014 года. За это время отремонтировано 98 спортивных залов. Число спортивных клубов в сельских образовательных учреждениях увеличено до 275. Сейчас в них занимаются более 23 тысячи человек.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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