Курганские власти утвердили соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей

Правительство Курганской области сегодня, 26 марта, утвердило соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, общая сумма субсидии из федерального и областного бюджетов – более 2 млн рублей – будет потрачена на реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России.

Отметим, что в Курганской области проживают представители более ста национальностей. В регионе активно поддерживают деятельность национальных общественных объединений и традиционных религий народов, проживающих на территории Зауралья. В частности, в этом году запланирован Всероссийский сабантуй, День славянской письменности, праздники и фестивали национальных культур, круглые столы и семинары.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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