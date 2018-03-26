Курганские полицейские раскрыли автострахового мошенника

В ходе следствия установлено, что в апреле прошлого года 35-летний курганец, заранее договорившись со своим знакомым, инсценировал дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба УМВД области.

Намереваясь получить страховую выплату, мужчина указал не только повреждения, которые получил его автомобиль «Тойота» в указанном дорожно-транспортном происшествии, но и полученные ранее повреждения.

После оформления дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД, мошенник обратился в страховую организацию с требованием возместить ему стоимость восстановительного ремонта в размере около 400 тысяч рублей.

Однако проведенная экспертиза показала, что механические повреждения, причиненные автомобилю «Тойота», не соответствуют механизму зарегистрированного сотрудниками Госавтоинспекции ДТП.

В ходе расследования следователем СУ УМВД России по городу Кургану собраны доказательства виновности гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, до 4 месяцев лишения свободы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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