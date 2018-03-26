В курганских школах в этом году создадут 155 новых мест

В этом году Курганская область из федерального бюджета получит 144,5 млн рублей на создание новых мест в школах.

По информации пресс-службы главы Зауралья, соответствующее соглашение с министерством образования и науки РФ о выделении субсидии утверждено на заседании правительства региона под председательством губернатора Алексея Кокорина сегодня 26 марта.

Первый заместитель директора департамента образования и науки Эдуард Абрамов отметил, что субсидия выделена в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». На эти средства планируется построить пристрой к Канашской средней школе Шадринского района, что позволит создать 155 новых мест.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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