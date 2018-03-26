В Зауралье готов противопаводковый план

Правительство Курганской области сегодня, 26 марта, утвердило проект распоряжения, который разработан для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в текущем году, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил на заседании кабмина начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов, проведение противопаводковых мероприятий обеспечит пропуск весеннего половодья по рекам области с минимальным ущербом, а также позволит организовать взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, спасательных служб при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий возложено на Комиссию Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Разработан комплексный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков на реках области. Среди первоочередных мер – наблюдение за уровнем поверхностных вод на реках Зауралья и сбросами из водохранилищ, расположенных на территориях Республики Казахстан, Челябинской и Свердловской областей.

Также стоит задача организовать подготовку водопропускных труб и мостов на автомобильных дорогах и коммунальных систем к работе в условиях весеннего половодья, провести проверку готовности всех сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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