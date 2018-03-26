МВД предупреждает: в Зауралье активизировались опытные и циничные мошенницы

Накануне в Каргапольском районе к пенсионерке 1937 года рождения под предлогом аренды жилья пришли две женщины. Пока одна из посетительниц отвлекала хозяйку дома, вторая похитила из тумбочки более 100 тысяч рублей. Пожилая женщина обнаружила пропажу денег лишь на следующий день.

По данным пресс-службы курганского УМВД, ранее в городе Кургане под предлогом снятия порчи злоумышленница похитила у пенсионерки деньги и украшения на общую сумму около 250 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется розыск преступников.

В качестве предлога для начала разговора с одинокими пожилыми людьми мошенники, как правило, выбирают наиболее важные для них темы: жизнь и здоровье близких, социальные выплаты, льготные лекарства и т.д.

Чтобы не стать жертвой мошенников сотрудники полиции рекомендуют не впускать в дом незнакомых людей, кем бы они не представлялись. Если чужак все-таки вошел, постарайтесь, чтобы он не прошел дальше коридора и не оставляйте незнакомца без внимания ни на минуту.

Не всегда милые и улыбчивые люди, обращающиеся к вам на улице, желают добра. Доброжелательность – один из способов усыпить бдительность и обманом присвоить деньги и иное имущество.

Прежде, чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, при малейшем сомнении посоветуйтесь с близкими или обратитесь за помощью к соседям. Никогда и никому не отдавайте свои сбережения и документы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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