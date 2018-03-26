Инженерную инфраструктуру курганских муниципий ожидает реконструкция и техперевооружение

В Зауралье распределены средства из областного местным бюджетам на реконструкцию и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований. Соответствующее постановление сегодня, 26 марта, было утверждено на заседании правительства Курганской области.

По данным пресс-службы курганского губернатора, общая сумма субсидии – более 6,5 млн рублей – распределена между Каргапольским, Лебяжьевским, Кетовским, Петуховским и Половинским районами.

Распределение средств проходит в рамках реализации государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы». Планируется рассчитаться за работы, выполненные в 2017 году на шести объектах в указанных муниципальных образованиях региона.

Правительство Курганской области также распределило субсидии из областного местным бюджетам на бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды в этом году – более 3,5 млн рублей. Средства направляются в Звериноголовский, Каргапольский, Кетовский, Лебяжьевский, Половинский, Сафакулевский и Шумихинский районы.

Распределение проходит в рамках реализации государственной программы Курганской области «Чистая вода». Средства будут направлены на оплату работ, выполненных в прошлом году по бурению скважин на девяти объектах в семи районах области.

Кроме того, планируется изготовить 36 автономных источников водоснабжения в 17 районах области. Размер субсидии из областного местным бюджетам на эти цели составляет 2 млн рублей. Субсидии предоставляются при осуществлении долевого финансирования за счет средств местных бюджетов – не менее 5%. Из местных бюджетов планируется привлечь 124 тысячи рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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