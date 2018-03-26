За наркотическое и половое растление несовершеннолетних 28-летний житель Кургана получил 16 лет зоны

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 28-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. «в» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении в отношении несовершеннолетнего), ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, следствием и судом было установлено, что обвиняемый с октября 2016 по январь 2017 года склонял четверых несовершеннолетних девушек к употреблению различного рода наркотических средств, демонстрируя их употребление личным примером по месту своего проживания в городе Кургане, а так же собственноручно вводил в руку внутривенно инъекцию наркотического вещества несовершеннолетней.

Кроме того, зная, что одна из девушек не достигла шестнадцатилетнего возраста, систематически по обоюдному согласию вступал с ней в половую связь.

Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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