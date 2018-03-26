Охотоведы начали разводить уникальных для Зауралья животных

В Зауралье появились уникальные для региона пятнистые олени. Первых троих особей – трехлетнего самца, самку и так называемого сеголетка – годовалого олененка сегодня, 26 марта, охотоведы Белозерского района выпустили в новый вольер Першинского охотничьего хозяйства, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам специалистов, пятнистые олени на территории Курганской области никогдеа раньше не жили, их историческая родина – Дальний Восток и Кавказ. Самцы достигают в своем весе 170 килограммов, самки – 100 килограммов. Это стадные животные, главой всегда становится самка, именно она собирает вокруг себя потомство и других особей.

На Урал пятнистых оленей завезли специально, а в наш регион трех особей доставили из соседней Тюменской области для дальнейшего разведения. По прогнозам охотоведов, такие олени должны легко адаптироваться к зауральским условиям. Сначала животных обследовали, поставили необходимые прививки и поместили на карантин. Сегодня у них взяли кровь на анализ, затем прикрепили на уши бирки и выпустили в вольер.

Специально для редких видов животных в Белозерском районе оборудовали современный вольерный комплекс площадью около 500 гектаров. Здесь и предстоит жить пятнистым оленям. При таком полувольном содержании млекопитающим не грозят хищники, браконьеры и голод, охотоведы обеспечат животных нужными кормами.

В ближайшее время специалисты планируют «подселить» к первым трем жителям вольера еще семь таких же оленей. А затем, когда особей станет более 170, в соответствии с разрешением Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, их выпустят в другие леса. Также в планах руководителей Першинского охотничьего хозяйства – разведение на территории вольера сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов. По оценке специалистов, это позволит заняться производством диетического мяса и лекарственного сырья (пантов).

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев отметил, что со временем – после того, как пятнистые олени и другие виды животных освоятся в новом вольере, и когда их численность увеличится, новый вектор развития может получить охотничий туризм: «Зауралье традиционно ассоциируется у охотников со всего мира с сибирской косулей. Разведение пятнистых оленей – новое и хорошее начинание, это вызовет дополнительный интерес у любителей охотничьего туризма. Что, в свою очередь, станет импульсом развития экономики всего региона. Специалисты департамента со своей стороны готовы оказать охотоведам Першинского охотничьего хозяйства всестороннюю помощь. Тем более, что подобный опыт разведения видов животных уже есть во многих регионах России».

Фото: Rigelus («Википедия»)

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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