Мэрия Кургана настолько не хочет ремонтировать дороги, что приходится подключать судебных приставов

В ходе проверки соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, проведенной прокуратурой Кургана установлено, что дорожное покрытие на проезжей части улиц Ленина, Дзержинского, Чернореченская, Бурова-Петрова, пр. Маршала Голикова, расположенных в областном центре, не соответствуют действующим стандартам и нормам.

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, указанные участки дорог без проведения ремонтно-восстановительных работ не пригодны для движения автотранспорта, что создает угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Перечисленные дороги находятся на балансе администрации Кургана и включены в реестр объектов муниципальной собственности. Исходя из норм федерального законодательства и положений Устава муниципального образования города Кургана, дорожная деятельность в отношении местных автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на них, возложена на администрацию Кургана.

В целях защиты жизни и здоровья граждан, прокурор направил в суд административный иск с требованием признать бездействие администрации Кургана незаконным и устранить выявленные нарушения.

Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора. Ответчик, не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам Курганского областного суда с учетом возражений прокурора, не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, оставила судебное постановление без изменения.

Решение вступило в законную силу. Исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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