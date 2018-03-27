В Зауралье осудили наркосамогонщика

Мишкинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», сообщает пресс-служба курганской прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что 21.09.2017 в вечернее время, на участке местности, расположенном вблизи населенного пункта, подсудимый, с целью незаконного изготовления для личного потребления наркотических средств, без цели сбыта, используя сорванные части дикорастущей конопли, путем нагрева, экстрагировал из них наркотическое средство, которое поместил в полимерную бутылку и оставил на хранение в своём автомобиле, где умышленно, незаконно хранил данное наркотическое средство до изъятия его сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия.

За совершение указанного преступления подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, приговор не вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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