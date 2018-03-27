Варгашинские полицейские поймали двух совестливых воришек

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» обратилась 79-летняя жительница села Ощурково, которая сообщила, что в ее дом незаконно проникли неизвестные и похитили три тысячи рублей.

По данным пресс-службы курганского УМВД, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что накануне заявительница попросила местных жителей, 40-летних мужчину и женщину, которые в поселке перебивались случайными заработками, очистить крышу ее частного дома от снега. За работу пенсионерка заплатила им сто пятьдесят рублей. Получив деньги, пара потратила их на спиртное, но выпитого им показалось мало, и они решили вернуться к женщине, чтобы еще заработать денег. Получив еще сто пятьдесят рублей за уборку снега во дворе, злоумышленники опять потратили их на алкоголь и закуску. На этом они не успокоились и в очередной раз пришли к «работодателю», но дома ее не застали. Тогда подозреваемые сорвали навесной замок с входной двери и проникли в жилище. Они обнаружили восемь тысяч рублей, но пожалев старушку, похитили только три тысячи рублей.

В настоящее время в межмуниципальном отделе МВД России «Варгашинский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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