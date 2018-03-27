Спасатели начали штрафовать зауральцев за нарушение правил пребывания на льду

Там где есть водоем – всегда найдется работа для зауральских сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. В рамках очередного этапа межведомственной профилактической акции «Безопасный лед» совместно с представителями Рыбнадзора и МВД Звериноголовского района Курганской области сотрудники ГИМС провели патрулирование на реке Алабуга.

Как сообщает пресс-служба курганского управления МЧС, эта отдаленная от областного центра живописная местность – излюбленное место бывалых рыбаков и начинающих удильщиков. В местах массового выхода на лед всегда существует большая вероятность возникновения какого-либо рода чрезвычайной ситуации. Опираясь на многолетний опыт и знание специфики весеннего периода работы, сотрудники ГИМС всегда действуют на опережение беды: мониторят обстановку на акваториях области, измеряют толщину льда, обеспечивают безопасность проведения массовых мероприятий.

«До сих пор, несмотря на технический прогресс, лучше и действенней метода по предотвращению травматизма и гибели людей на воде, чем рейды – живое общение с людьми, не придумали, – признается cтарший инспектор Юрий Гоголев. – С населением проводим разъяснительные беседы и обучающие мероприятия, а рыбакам рассказываем как вести себя на льду, вручаем памятки и инструктируем. Особый акцент делаем на убеждение в обязательном порядке иметь при себе спасательные средства (спасательный жилет, конец Александрова и др.), не осуществлять переход и переезд по льду на автотранспорте, а уж тем более не устраивать автостоянку на замерзшей поверхности водоема. Порой, чтобы достучаться до населения применяем административную практику. Сегодня выявили три нарушения, зачинщики которых понесут наказание».

Выходя в рейды инспекторы «водных дорог» стараются уберечь любителей подледной рыбалки от всевозможных происшествий и, конечно же тех, кто так стремится, сокращая свой путь, рискнуть и осуществить переход по льду в запрещенных местах.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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