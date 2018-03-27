В связи с пожаром в кемеровском ТЦ прокуратура начала проверки в торговых центрах Зауралья

В связи с произошедшим 25 марта в городе Кемерово пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», повлекшим многочисленные человеческие жертвы, прокуратурой Курганской области по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ «ГиперСити», «Рио», «Пушкинский» и др.

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, в ходе проверки с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов особое внимание будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.

По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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