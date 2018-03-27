В инвестплан развития Курганской области включили 230 проектов: цена вопроса 24 миллиарда рублей в год

Результаты стратегического планирования социально-экономического развития области и муниципальных территорий, поддержка малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций в 2017 году и планы на 2018 год обсуждались на сегодняшней расширенной коллегии департамента экономического развития.

По информации пресс-службы главы региона, открывая заседание, директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин заявил: «Главная цель коллегии – анализ итогов и обсуждение того, что мы собираемся делать в 2018 году. Хотелось бы, чтобы на этот год мы поставили не менее амбициозные задачи, чем в прошлом году».

Замдиректора департамента экономического развития Сергей Токарев сообщил присутствующим о работе в области привлечения инвестиций. Из почти пятисот проектов в инвестиционный план Курганской области на 2018 год включены 230 – наиболее крупных и значимых. В течение года планируется инвестировать 24 млрд рублей. Налажено сопровождение проектов и индивидуальное взаимодействие с каждым инвестором.

Активно осуществляется продвижение инвестиционного потенциала Курганской области и на зарубежных площадках. Регион имеет экономические связи более чем с 40 зарубежными странами и 38 российскими регионами. Дальнейшие задачи – расширение сотрудничества. В 2018 году запланировано проведение переговоров и заключение новых соглашений, дорожных карт по их реализации с правительствами Ульяновской и Челябинской областей, Ханты-Мансийским автономным округом. Расширение внешнеэкономических связей с Республиками Беларусь и Казахстан, Киргизской Республикой, с Китайской Народной Республикой, а также дальнейшее внедрение инструментов регионального экспортного стандарта на территории области для обеспечения благоприятных условий для развития этой деятельности.

В сфере малого и среднего предпринимательства проведен опрос среди предпринимателей о наиболее востребованных направлениях для продвижения продукции зауральских предприятий и определен перечень стран для организации мероприятий по взаимодействию – это Армения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия.

В части развития лизинга оборудования в 2018 году планируется подписать соглашения с региональными лизинговыми компаниями Татарстана и Башкортостана. Это даст возможность предприятиям Зауралья заключать с ними договоры на льготных условиях.

Подводя итоги совещания, Сергей Чебыкин отметил, что предстоит и в дальнейшем повышать эффективность работы, в том числе по развитию проектного управления, внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, налаживать диалог между властью и предпринимательским сообществом, отдавая при этом приоритет командной работе.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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