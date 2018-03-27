Зауральские власти придумали как победить паводок: бороться будут вместе с соседними регионами

Заседание комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сегодня, 27 марта, началось с минуты молчания в память о жертвах пожара в городе Кемерово. Участники совещания во главе с первым замгубернатора Курганской области Виктором Сухневым выразили соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, одна из главных тем совещания – предстоящее весеннее половодье. По прогнозам гидрологов, при стандартных погодных условиях уровень рек Зауралья во время половодья не достигнет высоких отметок. Наивысший уровень в большинстве зауральских рек будет на 30-100 сантиметров ниже нормы. Лишь в отдельных водоемах вода поднимется до средних многолетних значений. При этом специалисты допускают, что если весна будет «дружная», то талая вода может выйти поверх льда и подтопить пойменные участки. Также могут образоваться ледяные заторы, из-за этого в низинах резко поднимется уровень воды. Виктор Сухнев подчеркнул, что при любых погодных условиях все службы должны быть готовы к различным ситуациям на реках региона:

«Несмотря на прогноз, могут быть нештатные ситуации – ливневые и затяжные дожди. Кроме того, мы знаем, что в верховьях рек есть водохранилища. Я прошу управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды согласовать с соседними регионами графики сброса воды из их водохранилищ, не допустить увеличения сброса, чтобы половодье прошло в штатном режиме. Такую работу мы уже выполнили в прошлом году и выполнили достаточно профессионально. Несмотря на то, что объем воды был очень большой, наши соседи и мы своевременно сбросили воду, в результате не допустили серьезного паводка», – отметил Сухнев.

Начальник управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Сергей Кетов доложил, что уже запланирован целый комплекс противопаводковых мероприятий, для этого сформированы силы и подготовлены все средства, а также определен перечень работ по минимизации ущерба от возможного половодья.

Также на совещании шла речь о предстоящем пожароопасном сезоне. По данным специалистов, он может начаться немного раньше обычного – в третьей декаде апреля. Правительство Курганской области совместно с региональным управлением МЧС и другими ведомствами уже начали проверки детских лагерей, садоводств и населенных пунктов в пожароопасной зоне. Как отметил Виктор Сухнев, этой сфере необходимо уделить особое внимание.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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