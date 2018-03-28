Курганскому педофилу-насильнику грозит более 20 лет зоны

Заместителем прокурора Курганской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра по обвинению в совершении двадцати преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера», ч. 2 ст. 135 «Развратные действия», п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый в период с 2007 по 2012 г.г. неоднократно совершал в отношении малолетних потерпевших развратные и насильственные действия сексуального характера, а также в целях распространения изготовил материалы порнографического характера с участием детей.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений злоумышленнику может быть назначено наказание свыше 20 лет лишения свободы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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