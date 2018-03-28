Наркомана, разбойника и убийцу будут судить в Зауралье

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Юргамышского района Курганской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой», п.п. «в», «з» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, по версии следствия, обвиняемый после полуночи 9 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом и разбив стекло проник через окно в дом пенсионера, 1933 г.р. Осознавая, что последний в силу состояния здоровья и старческого возраста не способен оказать сопротивление, мужчина нанес не менее 4 ударов руками по телу потерпевшего, после чего обыскал дом и похитил денежные средства в сумме более 38 000 рублей. Получив отказ выдать остальные денежные средства, которых по его предположению у пенсионера должно быть больше, обвиняемый нанес не менее 4 ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки потерпевшего, от которых тот скончался на месте. После совершенных преступлений злоумышленник скрылся, а нож выбросил в близлежащий водоем.

Кроме того, мужчина обвиняется в том, что в феврале 2017 года незаконно приобрел наркотическое средство в значительном размере¸ которое хранил без цели сбыта у себя дома до момента его изъятия правоохранительными органами.

На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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