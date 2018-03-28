Федеральный центр поставил задачу курганским властям: остановить бесконтрольную продажу леса за границу

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 28 марта, провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаилом Клиновым и начальником департамента лесного хозяйства по УрФО Вячеславом Дробышевым.

По информации пресс-службы главы Зауралья, в рабочем совещании также принял департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев. Главной темой разговора стало состояние лесного фонда региона и меры, принимаемые арендаторами для сохранения и преумножения одного из главных природных богатств региона.

Как отметил Михаил Клинов, они прибыли в Курганскую область, чтобы провести окружное совещание по эффективности исполнения субъектами полномочий в сфере лесных отношений Уральского федерального округа, где подведут итоги прошлого года и поставят задачи на предстоящий период. В этом году было принято решение провести его в Курганской области.

«Это традиционное мероприятие, которое мы проводим во всех федеральных округах. Ранее мы его проводили в центрах субъектов, но уже второй год подряд проводим не в столицах федеральных округов. Сегодня выбрали Курганскую область», – сказал Михаил Клинов.

Алексей Кокорин подчеркнул: «Для нас это большая честь. Нам есть что показать коллегам, поделиться опытом. У нас хороший кадровый ресурс. Я поставил задачу – чтобы все арендаторы лесных участков обязательно выполняли свои обязательства, проводили противопожарные, лесопосадочные, экологические мероприятия. Мы усиливаем контроль в этой сфере, планируем также увеличить ассигнования на мероприятия по защите леса от вредителей».

Алексей Кокорин проинформировал о той работе, которая была проведена в регионе после июньского урагана прошлого года, когда пострадали населенные пункты и лес. Тогда было принято решение предоставлять поваленные деревья гражданам, чтобы обеспечить людей древесиной и избежать лесных пожаров, так как сухостой весной может привести к лесным пожарам.

Михаил Клинов отметил, что сегодня стоит задача по выявлению недобросовестных арендаторов, которые бесконтрольно направляют лес на продажу за границу: «Мы сегодня с коллегами обсудим ряд вопросов, и тот, что Вы, Алексей Геннадьевич, подняли – по контролю за перемещением древесины в Казахстан – сегодня один из глобальных. Он не замыкается только на вашем регионе, потому что транзит идет через Курганскую область. Наши действия должны быть направлены как раз в эту сторону. Все лесопользователи должны регистрировать сделки с круглым лесом, с пиломатериалами, показывать весь объем заготовки, переработки и продажи древесины. Очень важен вопрос контроля за фактическим перемещением грузов».

Подводя итог, Алексей Кокорин сказал: «Спасибо за Ваше мнение, уверен, мы активно в этот процесс включимся. У нас с вашей организацией выстроены конструктивные взаимоотношения, и мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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