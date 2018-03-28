Житель Целинного района ответит за истязание несовершеннолетней

Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Целинного района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание».

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по версии следствия, обвиняемый в октябре 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в одном из сел Целинного района Курганской области, за непослушание совершил истязание в отношении 12-летней дочери своей супруги, систематически причиняя последней физические и психические страдания путем нанесения побоев и совершения иных насильственных действий. В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, нуждающейся в социальной реабилитации, последняя была помещена под надзор в социально-реабилитационный центр.

Вину в совершении указанного преступления мужчина признал полностью и раскаялся в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел таким образом добиться послушания от девочки.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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