В результате спецоперации «Розыск» в Зауралье поймали четырех беглых преступников

В целях стабилизации оперативной обстановки, розыска и задержания лиц, обвиняемых в совершении преступлений, и, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, во взаимодействии с органами внутренних дел государств – участников СНГ, в течение двух дней проводился первый этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».

По данным пресс-службы курганского УМВД, в результате проведенной операции задержано 25 скрывшихся преступников, двое из которых находились в розыске за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений. Из числа задержанных – 13 граждан были заключены под стражу. 12 человек были разысканы судом, трое – следственными подразделениями органов внутренних дел, еще трое – Федеральной службой исполнения наказания.

На территории Курганской области задержаны четыре преступника, разыскиваемые органами внутренних дел других субъектов РФ. Установлено местонахождение 26 без вести пропавших граждан и 18 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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