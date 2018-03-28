Серьезного паводка Зауралью не обещают: осадков пока выпало всего около 60% от нормы

Безопасность зауральцев на воде и в период пожароопасного сезона сегодня, 28 марта, стала одной из главных тем рабочей встречи губернатора Курганской области Алексея Кокорина и начальника Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко.

По информации пресс-службы главы региона, Сергей Диденко рассказал, что весна и лето – самые опасные времена года, именно в это время люди выезжают на природу, отдыхают на местных реках и озерах, а также в лесах. Как отметил Диденко, в прошлом году в этот период в Курганской области зафиксировано общее снижение числа несчастных случаев и, главное, людей, погибших в огне и на воде.

Алексей Кокорин, в свою очередь, подчеркнул, что правительство Курганской области постоянно взаимодействует с региональным Управлением МЧС России.

«Мы всегда на связи с Олегом Рожковым – руководителем управления, в этой сфере у нас давно отлажен механизм конструктивного взаимодействия, как на постоянной основе, так и в случае каких-то ЧП. Сейчас мы активно готовимся к пожароопасному периоду и готовы, если потребуется, проводить противопаводковые мероприятия. Но на данный момент в Зауралье выпало всего около 60% осадков от нормы. Поэтому будем надеяться, что серьезный паводок в этом году нас минует», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Он также акцентировал внимание на том, что правительство Курганской области и впредь будет поддерживать все инициативы спасателей ради безопасности и защищенности жителей Зауралья.

Напомним также, что по прогнозам синоптиков, при стандартных погодных условиях уровень рек региона во время половодья не должен достигнуть высоких отметок. Наивысший уровень в большинстве зауральских водоемов ожидается гораздо ниже нормы. Лишь на некоторых реках вода поднимется до средних многолетних значений. При этом специалисты допускают, что талая вода может выйти поверх льда и подтопить низины.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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