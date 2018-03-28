Прокуратура возбуждает дела в отношении руководства курганского Роспотребнадзора

Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры,по итогам проверки было установлено, что в процессе деятельности государственного органа образуются отходы производства и потребления различных классов опасности (лампы, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, отходы от канцелярской деятельности, от уборки территории и помещений).

При этом в нарушение требований действующего законодательства Управлением Роспотребнадзора по Курганской области не принимаются меры по оформлению паспортов на отходы, не ведется их учет, у юридического лица отсутствует проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

По итогам проверки Курганским межрайонным природоохранным прокурором в отношении государственного органа и ответственного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов», руководителю Управления Роспотребнадзора по Курганской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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